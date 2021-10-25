Сеул, , 12:42 — REGNUM Правительство Южной Кореи предоставит Ирану 1 млн доз вакцины американской компании AstraZeneca. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства и Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Вакцина AstraZeneca Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы пожертвуем Ирану, столкнувшемуся с гуманитарным кризисом, один миллион доз вакцины AstraZeneca», — говорится в сообщении министерства иностранных дел Южной Кореи.

Известно, что вакцина, являющаяся символом 60-летней дружбы между странами, прибудет в Иран 27 октября

Отметим, что Иран стал третьей страной, которой Южная Корея предоставила вакцину. Ранее правительство Южной Кореи предоставило вакцину Вьетнаму и Таиланду.

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