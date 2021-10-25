Красногорск, 25 октября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Жителей Подмосковья волнует экологическая ситуация на территории региона. На это 25 октября обратил внимание губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Antranias Экология

По мнению главы Подмосковья, жителям региона следует активнее разъяснять ситуацию с экологией, поскольку у населения есть на это запрос.

«У нас нет грязных предприятий, у нас огромное количество людей отдыхает за городом и в летнее, и уже и в зимнее время. Поэтому прошу наладить систему информирования, разъяснения всего того, что связано с экологией. Чистый воздух, вода, полигоны. Все это жителям очень интересно», — сказал Воробьев.