Москва, 25 октября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Новый формат работы над проектом федерального бюджета на 2022−2024 годы позволит избежать проблем с освоением выделенных средств. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября, об этом заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.

Kremlin.ru Владимир Васильев

«Сегодня говорили, что очень много денег остается неосвоенными. Мы сейчас от констатации перешли к работе, когда такое будет невозможно. Задача — не констатировать, что что-то упустили или не использовали, а своевременно находить, доходить до министров или до правительства и парламентским контролем, включая Счетную палату, увеличить объем средств, которые работают эффективно», — сказал Васильев по итогам встречи депутатов фракции с главой Минфина Антоном Силуановым.

Парламентарий также обратил внимание на то, что проект федерального бюджета впервые принимается в новом правовом поле, которое сформировали поправки к Конституции.