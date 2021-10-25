Сакский район, Крым, 25 октября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье о халатности возбуждено в отношении должностных лиц муниципального казенного учреждения «ЖКХ-Ресурс» Сакского района Республики Крым по факту предоставления сироте со статусом инвалидности некачественного жилого помещения, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым

24-летний житель поселка Столбовое Сакского района, являющийся сиротой и имеющий первую группу инвалидности, ранее разместил в соцсетях видеообращение. Молодой человек рассказал, что администрация сельского поселения выделила ему квартиру в аварийном состоянии — с трещинами в стенах, протекающей крышей, проблемами с водоснабжением и коммуникациями. Следственные органы провели проверку обращения молодого человека, по итогам возбуждено уголовное дело.

Предварительно установлено, что в апреле 2019 года между МКУ «ЖКХ-Ресурс» Сакского района и подрядной организацией был заключен муниципальный контракт на приобретение квартиры площадью 49 кв.м. по проспекту Токарева в селе Столбовое для предоставления по договору найма молодому человеку, являющемуся сиротой и инвалидом. Сотрудники казенного учреждения приняли у подрядчика квартиру, которая по факту не соответствовала требованиям технического задания к муниципальному контракту и не отвечала санитарным, техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства. Спустя год жилое помещение было передано в пользование молодому человеку.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства реализации данного контракта в части закупки и принятия на баланс жилого помещения, процедура его передачи сироте, принимаются меры к восстановлению нарушенных прав молодого человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в суд передано дело в отношении чиновницы администрации Черноморского района Республики Крым, из-за халатных действий которой девушке-сироте была предоставлена квартира с неисправной канализацией и без отопления.