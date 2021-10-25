Санкт-Петербург, 25 октября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Витебская автомобильная развязка в Петербурге в рамках первого этапа Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) пройдет над Московским проспектом Северной столицы сразу на двух ярусах. Такой проект одобрила Главгосэкспертиза, сообщает 25 октября «Деловой Петербург».

Дарья Драй ИА REGNUM Московский район Санкт-Петербурга

Напомним, Витебская развязка соединит с будущей ШМСД существующий Западный скоростной диаметр (ЗСД), обеспечив транспортную связь Московского и Фрунзенского районов Петербурга.

По первоначальному проекту эстакада была одноярусной, для чего потребовалось бы снести как минимум пять зданий, в том числе один цех завода «Электросила» (входит в холдинг «Силовые машины»). При двухярусной схеме этого не потребуется.

«Новое техническое решение позволит сохранить ранее заявленные сроки строительства и стоимость, несмотря на значительный рост цен на строительные материалы», — заявили изданию в пресс-службе АО «ЗСД».

Двухъярусный вариант будет дороже, но в силу того, что ряд земельных участков будет не нужно освобождать, цена объекта сохранится прежней.

Стоимость возведения Витебской развязки ШМСД оценивают в 39 млрд рублей. Город получит от федерального центра средства в размере 2 млрд 999 млн 991 тыс. 900 рублей на подключение ЗСД (севернее развязки с Благодатной улицей) к ШМСД с устройством транспортной развязки с Витебским проспектом. Еще 10 млрд рублей Смольный направит на строительство развязки из средств инфраструктурного кредита, остальное добавят концессионеры проекта.