Москва, 25 октября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Подготовлен проект первого постановления о поддержке бизнеса в условиях новых антиковидных ограничений, сообщил 25 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

Мишустин рассказал, что проект предполагает предоставление единовременной выплаты в виде гранта малым и средним предприятиям, а также социально ориентированным НКО. Размер поддержки рассчитывался исходя из формулы — один МРОТ на каждого сотрудника.

Получить помощь от государства смогут те, кто работает с населением напрямую — гостиничный бизнес, рестораны, спортивные, культурные, образовательные организации, компании, работающие в в сфере бытовых услуг.

«Общий объём такой поддержки составит около 38,5 млрд рублей», — сказал Мишустин.