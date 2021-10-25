Москва, , 12:36 — REGNUM В конце текущей недели президент России Владимир Путин намеревается провести переговоры со своим коллегой из Финляндии Саули Ниинистё. Об этом 25 октября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Саули Ниинистё и Владимир Путин Kremlin.ru

«Действительно, в конце этой недели планируется рабочий визит президента Финляндии сюда (в РФ — ред.), будут в Москве переговоры с господином Ниинистё», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

При этом он не стал подробно говорить о других мероприятиях в рабочем графике главы Российского государства, уточнив только, что на 26 октября у Путина намечены встречи рабочего характера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в ходе состоявшихся на минувшей неделе переговоров между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом стороны среди прочего обсуждали ситуацию с пандемией коронавируса.