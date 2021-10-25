Москва, 25 октября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. «Для контроля качества жилых помещений, которые граждане получают по федеральному проекту при переселении из аварийного жилищного фонда, создана и действует специальная комиссия», — заявил ИА REGNUM министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Duma.gov.ru Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин

Он пояснил, что комиссия по этим вопросам рассматривает обращения граждан, которые поступают в Фонд ЖКХ и на горячую линию Фонда, и контролирует исполнение обращений. По каждому из них утверждаются графики устранения дефектов, со сроком не позднее 9 месяцев с даты постановки обращения на контроль. Если срок нарушается, то регион должен будет вернуть средства, выделенные ему на расселение домов, обратно в Фонд.

По словам министра, Фонд проводит постоянные проверки качества домов, построенных по программам переселения. И в 2020 году на контроль были поставлены только три дома, введенные в эксплуатацию в том же году: это два дома в г. Гусь-Хрустальный Владимирской области — ул. Рязанская, д. 23, ул. Старых Большевиков, д. 30 и один дом в г. Нижний Тагил Свердловской области — ул. Тимирязева, д. 30. По всем трем домам нарушения были полностью устранены в намеченные сроки.