Джакарта, 25 октября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 460 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 25 октября в Индонезии подтвердили 4 240 479 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки коронавирусом в стране переболели 1236 человек. Всего побороть коронавирус в Индонезии смогли 4 083 690 жителей.

В период с 24 по 25 октября 2021 года в Индонезии от COVID-19 умерли 30 человек. Всего эпидемия унесла жизни 143 235 жителей Индонезии.

В настоящее время в Индонезии зарегистрировано 13 554 активных случая COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии объявило, что первую дозу вакцины от коронавируса в стране получили 113 млн жителей.