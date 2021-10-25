Пермь, 25 октября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. В Пермском крае вспышка африканской чумы свиней произошла на ферме в ЗАТО Звездный. В муниципальном образовании объявлен карантин. Указ губернатора опубликован в интернете.

Свиньи

Карантинной зоной является территория в радиусе 5 км от очага африканской чумы свиней.

Из-за вспышки заболевания в городе ввели режим ЧС. Постановление главы муниципального образования размещен на сайте администрации ЗАТО Звездный.

Стоит отметить, на территории региона это уже третий очаг африканской чумы свиней. Ранее вспышки заболевания зафиксированы в Краснокамском городском округе и в селе Савинское Пермского района.