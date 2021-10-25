Варшава, , 12:34 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий дал интервью изданию Financial Times, в котором призвал Брюссель отказаться от финансовых угроз в адрес Польши и от давления на Варшаву в связи с решением Конституционного суда республики о верховенстве законодательства Польши над нормами ЕС.

Матеуш Моравецкий Иван Шилов © ИА REGNUM

«Еврокомиссия выходит за рамки своих полномочий и нарушает закон, удерживая деньги для Польши из-за решения нашего Конституционного суда. Это ни что иное, как форма диктата. Мы призываем Брюссель в споре о верховенстве права отказаться от финансовых и юридических угроз», — заявил политик.

По словам премьер-министра Польши, тот факт, что Еврокомиссия до сих пор не вынесла решения по поводу выплат Польше средств из Фонда восстановления, является «нарушением законодательства Европейского союза». Он также указал, что возможные попытки урезать очередные средства для Польши будут встречены «с решительной реакцией».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября Европарламент принял резолюцию с критикой Конституционного суда Польши, который 7 октября подтвердил верховенство польской Конституции над законодательством ЕС. В ответ на это депутаты Европарламента призвали Еврокомиссию приостановить выплаты Польше средств из бюджета Евросоюза, в частности, из Европейского фонда восстановления. Еврокомиссия начала удерживать выплаты для Польши, однако окончательного решения по этому поводу пока не было принято.