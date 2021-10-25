Москва, 25 октября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. В России нужно устанавливать барьеры, которые не позволят бесконечно наращивать долговую нагрузку жителей РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 октября заявил экономист, депутат Госдумы Михаил Делягин (СРЗП). Так он прокомментировал прогнозы Ассоциации банков России, согласно которым ограничения на выдачу потребительских займов, запланированые ЦБ РФ, могут привести к росту «теневого» кредитования.

Кредит

«Видимо, Ассоциация банков России уже не знает, как извернуться, — предположил Делягин. — В реальности речь идет о праве введения количественных ограничений. Там даже не объясняется, какие именно количественные ограничения имеются в виду. На каком уровне они устанавливаются. Но, безусловно, что кредитоманию надо останавливать. И надо вообще вводить барьер, предполагающий, что человек с определенной долей кредитной нагрузки не должен получать займы. Да, какая-то часть людей [после этого] пойдут к «теневым» кредиторам. Но основная часть остановится».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин объяснил, почему в РФ растет долговая нагрузка граждан.