25 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление политолога Дмитрия Корнейчука о том, что Россия якобы использует природный газ в качестве элемента шантажа.

Оксана Переможенко, , 15:59 — REGNUM Россия якобы использует природный газ в качестве элемента шантажа. Об этом заявил украинский политолог Дмитрий Корнейчук в эфире канала «Первый независимый».

Иван Вельц. Украинская ночь. Зима. 1898

«Россия использует газ как элемент шантажа. Россия сознательно последние годы, пока строила «Северный поток — 2», «перенасытила» европейский рынок [газом], «обвалила» цену, — сознательно это делалось Россией для того, чтобы никто не мешал строить «Северный поток»… Это была долгоиграющая стратегия Москвы, которая заключалась в том, что когда достроили «Северный поток — 2», дальше действительно «искусственно создали» дефицит газа в Европе и сказали: «Ребята, значит, теперь вы или запускаете «Северный поток», или давайте газ по 2000 долларов»… Я не сомневаюсь, что в ближайшее время быстро проведут сертификацию «Северного потока — 2» и газ (большая часть российского импортного газа) пройдет через «Северный поток», — сказал он.

Эксперт также отметил, что объемы транзита газа могут оказаться после запуска СП-2 столь низкими, что Украина физически не сможет обеспечить отопление.

«Как только Москва снизит транзит газа через Украину… Мы физически не сможем… обеспечить внутри страны отопление», — добавил он.

Заявление украинского политолога обсудили на YouTube-канале NEWSONE. Многие критически отнеслись к обвинениям в адрес России, отметив, что не РФ виновна в повышении цен на газ, а спотовый рынок. Были и те, кто указал на то, что вина в строительстве обходных газопроводов лежит на Украине, кроме того, Киеву ранее предлагали цену на газ в 175 долларов, но украинская сторона от нее отказалась.

Газопровод «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Wolfram Scheible

«Газпром не снижал транзит газа через Украину европейским покупателям, газ тупо воровала страна-транзитер (Украина). Таким образом Украина показала свою сущность и Россия, и европейские участники газового потребления были вынуждены пойти на затраты, связанные с обеспечением безопасного пути поставки объемов газа, минуя криминальную страну-воровку. Газпром предложил свою формулу образования цены на газ — привязка к цене нефти и стабильность контрактов с перспективой на 10−15 лет. Но! Газпром засудили всеми европейскими судами и обязали формировать цену с учетом спотового (спекулятивного) рынка. Газпром выплатил многомиллиардный штраф и перешел на схему, навязанную европейскими комиссарами. Так к кому теперь претензии?» — задался вопросом Tor Z.

«Что ж вы… не волнуетесь, не снимаете столько обсуждений, возмущений о том, что людей на Донбассе убивают! Вас это не касается?.. Так и русским до вас и вашего нытья всё равно. Не под бомбами сидите, в тёплых студиях переживаете о своих *опах!» — отреагировал «Свистать всех на верх».

«Какая «подлая» Россия, а Украина вся такая «красивая»… Вам предлагали газ по $175, не захотели, получите по $800…» — добавил Николай С.

«А как вы хотели, родные, кинуть нас на три миллиарда долларов, а потом организовали всеевропейское судилище ещё на три миллиарда, а вам за это ничего, а газ по 70 долларов, что ли? Вы получите по полной спотовой цене и с предоплатной защитой от ваших кидал, вот так вы вернете всё сторицей… Вы больше не играйте с большими дядьками с большими деньгами», — отметил Рома П.

Газпром Thawt Hawthje

«Цены на газ — это прихоть спотового рынка, а не Газпрома, кто заключил долгосрочные контракты, тот в 4 раза дешевле получает, а Беларусь вообще даром почти», — написал «Витамин 71».

«Может быть такое, что РФ будет дешевле досрочно расторгнуть контракт с нашей ГТС+заплатить неустойку, — меньше будет головной боли для РФ и ЕС… да и дешевле», — подытожил Yuriy.

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