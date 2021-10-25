Москва, 25 октября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Разговоры о том, что жители РФ стали жить лучше, чем в доковидные времена, — это результат статистических манипуляций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 октября заявил экономист, депутат Госдумы РФ Михаил Делягин (СРЗП).

(сс) jambulboy Доходы растут

«Нам могут рассказывать сказки о росте медианной заработной платы, о росте благосостояния или о том, что мы живем лучше, чем в доковидные времена. Но это все статистические манипуляции, — сказал Делягин. — Это, во-первых, связано с занижением инфляции. Если вы занижаете инфляцию, то вы получаете бурный рост реальных доходов. Во-вторых, это связано с тем, что многие люди «из тени» во время коронавируса перешли в легальный сектор для того, чтобы иметь возможность претендовать на государственную помощь. Это был рост реальных доходов, и он отражен в росте подоходного налога. Но статистически это отражалось как замедление снижения уровня жизни. А в реальности снижение уровня жизни было значительно более глубоким. Когда человек работает в «тени», а потом легализует часть своих доходов, то это выглядит как рост реальных доходов населения, которого на самом деле нет. И, кроме того, у нас в официальной статистике смешиваются доходы богатой и сверхбогатой части общества. И соответственно, когда Абрамовича складывают с уборщицей, то средний уровень жизни, естественно, оказывается неплохим и даже растет. Но это не означает, что 80% населения чувствуют себя лучше».

Между тем, по словам Делягина, реальный уровень жизни в России снижается.

«Сейчас по нему нанесен очередной страшный удар. Потому что, когда бизнесмен устает быть объектом издевательств власти и уходит, то 10 человек теряют работу. И это происходит по всей стране», — добавил экономист.

Напомним, что ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») заявил, что уровень бедности в РФ сократился.