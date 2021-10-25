Озёрск, Челябинская область, 25 октября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Полицейские Озёрска Челябинской области устанавливают личность злоумышленника, который обманул таксиста на 24 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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Известно, что мужчине поступила заявка на поездку в аэропорт. И чтобы оплатить без комиссии, клиент попросил передать ему реквизиты банковской карты, а также пароли из смс-сообщений. При этом на месте клиента не оказалось, а с карты водителя пропало почти 24 тыс. рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Полиция призывает граждан не сообщать никому ни реквизиты банковской карты, ни пришедшие в СМС пароли и коды.