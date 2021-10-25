Москва, 25 октября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Основная причина того, что в России растет задолженность жителей по кредитам, — это падение уровня жизни населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 октября заявил экономист, депутат Госдумы Михаил Делягин (СРЗП). Так он прокомментировал информацию о том, что уровень долговой нагрузки жителей РФ в 2021 году вырос до 35% от их доходов.

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«Причина роста задолженности — это падение уровня жизни людей, — сказал Делягин. — И нас не должен успокаивать средний показатель в 35%. У кого-то из этих людей кредитная загрузка составляет 1%, а у кого-то — 80%. Очень много людей берут по пять-шесть кредитов, и достаточно тех, кто берет кредиты для того, чтобы расплатиться по другим займам. Достаточно клиентов микрофинансовых организаций. Так что у нас впереди валовое банкротство людей, которые больше не могут брать новые кредиты и не могут расплатиться по старым. Это результат целенаправленной государственной политики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект об обязанностях банков и микрофинансовых организаций (МФО) рассчитывать долговую нагрузку на граждан.