Москва, , 12:27 — REGNUM Комитет Госдумы по безопасности проводит телемост с руководством Google на тему несоблюдения сервисами требований российского законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

Google Shawn Collins

Кроме того, планируется обсудить факты применения компанией двойных стандартов в освещении выборов, политической цензуры в информационном пространстве, а также вопросы удаления деструктивного контента.

В апреле парламентарии уже проводили телемост с представителями Google и Youtube. Итогом встречи стала договоренность депутатов с компанией об устранении имеющихся нарушений российского законодательства и проведении повторной встречи через полгода.

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