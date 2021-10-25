Красногорск, 25 октября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Введение нерабочих дней должно помочь снизить масштабы распространения коронавируса на территории Подмосковья. Об этом 25 октября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Глава Подмосковья выразил надежду, что принятые меры позволят уменьшить показатели заболеваемости COVID-19.

«Протоколы лечения, методики лечения позволяют нам освобождать койки. Сегодня мы рассчитываем на отрицательную динамику. Для этого объявлены выходные, которые позволят разорвать эпидемиологическую цепочку», — сказал Воробьев.