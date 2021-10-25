Москва, 25 октября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. России и Молдавии нужен диалог по газу, при этом Москва занимает коммерческую, предельно ясную позицию. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 25 октября журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Как-то продолжать диалог надо. Все позиции хорошо понятны: позиция российской стороны, «Газпрома» предельно понятна, предельно проста», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что коммерческая позиция Газпрома предполагает «известные скидки», и выразил надежду на продолжение разговора между Кишинёвом и Москвой. Президент РФ Владимир Путин, добавил Песков, не планирует контактировать с молдавским руководством по теме газа.

Читайте также: Газпром может прекратить поставки газа в Молдавию