Калуга, 25 октября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. В Калужской области полиция и региональное управление ФСБ России завершили комплексную оперативно-профилактическую операцию, направленную на выявление и пресечение каналов незаконной миграции, стабилизацию миграционной ситуации, сообщили 25 октября корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

40.мвд.рф Проверка бригады трудовых мигрантов

В период профилактической операции было проверено 653 объекта, в том числе мест компактного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства. По итогам мероприятия пресечено 268 нарушений правил въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда и 158 нарушений установленного порядка осуществления трудовой деятельности. Наложено административных штрафов на общую сумму 579 тысяч рублей.

В отношении девяти иностранных граждан приняты решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации. Принято 120 решений о запрете въезда в Российскую Федерацию иностранным гражданам, допустившим совершение двух и более административных правонарушений, либо использующих фиктивные документы. Возбуждено 73 уголовных дела в сфере миграции, в том числе за фиктивную регистрацию и постановку на учёт иностранного гражданина, подделку документов, государственных наград, штампов, печатей и бланков. Мероприятия по проверке иностранных граждан и работодателей, привлекающих иностранную рабочей силу на территории региона, будут продолжены.