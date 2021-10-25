Кишинёв, 25 октября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В период с 2011 по 2015 годы, когда у власти в Молдавии находилась коалиция проевропейских партий «Альянс за европейскую интеграцию», была накоплена самая большая часть долга страны за газ, поставленный российской компанией «Газпром». Об этом 25 октября сообщил в своем Телеграмм-канале бывший молдавский премьер-министр Ион Кику.

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«О долгах, накопленных «Молдовагаз» перед «Газпромом» — долг составляет $444,1 млн (без учета пени), который сформирован следующим образом: $39,9 млн (8,8%) — 2006−2007 годы, $394,1 млн (88,7%) — 2011−2015 годы, $10,7 млн (2,4%) — сентябрь 2021 года», — говорится в его сообщении.

При этом Кику уточнил, что в период с 2016 по 2021 года страна не копила свой долг перед «Газпромом».

"Таким образом, $394 млн были накоплены в период, когда нынешние дирижеры были в правительстве», — добавил бывший премьер-министр Молдавии. При этом на тот момент нынешняя президент республики Майя Санду была членом правительства, которое сформировал проевропейский альянс.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что компания не планирует работать в убыток и может прекратить поставки голубого топлива в Молдавию.