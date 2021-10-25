Нижний Тагил, Свердловская область, 25 октября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области обнаружены останки 14 человек. Об этом 25 октября пишут СМИ.

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По данным Е1.ru, их нашли местные жители. Останки были свалены в кучу и засыпаны землей.

Источник издания в силовых структурах подтвердил журналистам эту информацию. По одной из версий, это останки людей, погибших в 1990-х годах во время криминальных разборок. Также не исключается, что кости могли убрать из старых могил находящегося поблизости кладбища.