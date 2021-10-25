Волгодонск, Ростовская область, 25 октября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Ростовской области несколько человек обратились к медикам после аварии с участием рейсового автобуса и маршрутного такси. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 25 октября.

Sistak ДТП

Инцидент произошёл примерно в 8:30 мск на улице Морской в Волгодонске. Водитель автобуса, следовавшего в Геленджик, предположительно, не убедился в безопасности манёвра при развороте и столкнулся с пассажирской «ГАЗелью», следовавшей по маршруту Волгодонск — Цимлянск. В момент аварии в автобусе находилось восемь человек, в маршрутке — 13 человек. В результате ДТП два человека госпитализированы, ещё шестеро обследуются.

По факту аварии организована проверка.