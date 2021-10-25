Сухум, 25 октября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Президент Абхазии Аслан Бжания посетит Москву с рабочим визитом. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба абхазского лидера.

Leonrid Аслан Бжания

«Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву. Глава государства проведёт ряд встреч в администрации президента и в правительстве РФ», — сообщили в пресс-службе.

Это его второй визит в Москву в текущем месяце. Он уже посещал Россию с 8 по 16 октября. Вернувшись Бжания сообщил, что обсуждал программу российской финансовой помощи Абхазии. Также в Москве проходила подготовка соглашения о преференциях для российских инвесторов в Абхазии.

Стоит отметить, что в ходе российской инвестиционной программы в Абхазии планируется восстановление аэропорта в Сухуме, ремонт двух тоннелей в Кодороском ущелье и реконструкция моста через реку Гумиста.