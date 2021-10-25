Аслан Карацев впервые в карьере вошёл в топ-20 рейтинга ATP
Москва, 25 октября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Российский теннисист Аслан Карацев поднялся на 19-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 25 октября сообщается на сайте организации.
(сс) Steven Pisano
Аслан Карацев
Карацев поднялся на 19-ю строчку, обновив свой личный рекорд. Он впервые вошёл в топ-20 мирового рейтинга.
Лидерство сохранил сербский теннисист Новак Джокович. Даниил Медведев располагается на второй позиции, Андрей Рублёв — на шестой, Карен Хачанов поднялся с 31-го места на 30-е.
Рейтинг АТР от 25 октября:
- Новак Джокович (Сербия) — 11 430 очков.
- Даниил Медведев (Россия) — 9630.
- Стефанос Циципас (Греция) — 7930.
- Александр Зверев (Германия) — 6680.
- Рафаэль Надаль (Испания) — 5635.
- Андрей Рублёв (Россия) — 5560.
- Маттео Берреттини (Италия) — 4688.
- Каспер Рууд (Норвегия) — 3615.
- Доминик Тим (Австрия) — 3815
- Хуберт Хуркач (Польша) — 3378.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Карацев стал победителем турнира «ВТБ Кубка Кремля», обыграв в финальном матче хорвата Марина Чилича.