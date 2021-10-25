Москва, 25 октября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Российский теннисист Аслан Карацев поднялся на 19-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 25 октября сообщается на сайте организации.

(сс) Steven Pisano
Аслан Карацев

Карацев поднялся на 19-ю строчку, обновив свой личный рекорд. Он впервые вошёл в топ-20 мирового рейтинга.

Лидерство сохранил сербский теннисист Новак Джокович. Даниил Медведев располагается на второй позиции, Андрей Рублёв — на шестой, Карен Хачанов поднялся с 31-го места на 30-е.

Рейтинг АТР от 25 октября:

  1. Новак Джокович (Сербия) — 11 430 очков.
  2. Даниил Медведев (Россия) — 9630.
  3. Стефанос Циципас (Греция) — 7930.
  4. Александр Зверев (Германия) — 6680.
  5. Рафаэль Надаль (Испания) — 5635.
  6. Андрей Рублёв (Россия) — 5560.
  7. Маттео Берреттини (Италия) — 4688.
  8. Каспер Рууд (Норвегия) — 3615.
  9. Доминик Тим (Австрия) — 3815
  10. Хуберт Хуркач (Польша) — 3378.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Карацев стал победителем турнира «ВТБ Кубка Кремля», обыграв в финальном матче хорвата Марина Чилича.