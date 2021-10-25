Москва, 25 октября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Российский теннисист Аслан Карацев поднялся на 19-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 25 октября сообщается на сайте организации.

(сс) Steven Pisano Аслан Карацев

Карацев поднялся на 19-ю строчку, обновив свой личный рекорд. Он впервые вошёл в топ-20 мирового рейтинга.

Лидерство сохранил сербский теннисист Новак Джокович. Даниил Медведев располагается на второй позиции, Андрей Рублёв — на шестой, Карен Хачанов поднялся с 31-го места на 30-е.

Рейтинг АТР от 25 октября:

Новак Джокович (Сербия) — 11 430 очков. Даниил Медведев (Россия) — 9630. Стефанос Циципас (Греция) — 7930. Александр Зверев (Германия) — 6680. Рафаэль Надаль (Испания) — 5635. Андрей Рублёв (Россия) — 5560. Маттео Берреттини (Италия) — 4688. Каспер Рууд (Норвегия) — 3615. Доминик Тим (Австрия) — 3815 Хуберт Хуркач (Польша) — 3378.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Карацев стал победителем турнира «ВТБ Кубка Кремля», обыграв в финальном матче хорвата Марина Чилича.