Москва, 25 октября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Правительство России наладило постоянно действующие механизмы по мониторингу цен для предотвращения их скачкообразного повышения. Об этом 25 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

«Существует действующее поручение президента кабинету министров, — сказал представитель Кремля журналистам. — В рамках исполнения этих поручений в правительстве налажены постоянно действующие механизмы по мониторингу роста цен».

Песков добавил, что «они имеют своей целью предотвратить скачкообразное повышение».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов отметил, что инфляция в России продолжит расти, несмотря на очередное повышение ключевой ставки Центробанком.

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