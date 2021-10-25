Чебоксары, 25 октября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В Чебоксарах 49-летний мужчина осуждён за попытку надругательства над восьмилетней девочкой. Он получил семь лет колонии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Подъезд нового дома

Фигурантом уголовного дела стал безработный мужчина. Следствие установило, что преступление было совершено вечером 1 октября 2020 года, тогда чебоксарец был пьян. По данным правоохранителей, он заметил проходившую мимо восьмилетнюю девочку, которая шла из школы домой, последовав вслед в подъезд и попытавшись там совершить насильственные действия сексуального характера.

Девочка закричала и стала звать на помощь, чем вспугнула злоумышленника. В последующем с заявлением о произошедшем обратилась к правоохранителям мать девочки.

Ленинский районный суд Чебоксар признал мужчину виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ), назначив семь лет колонии строгого режима. Кроме того, он будет ограничен в свободе на один год.

Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах жертвой сексуального домогательства стала пятилетняя девочка. Следствие полагает, что 44-летний мужчина в пьяном виде подсел на скамейку к ребёнку у подъезда и совершил в отношении неё действия сексуального характера.

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