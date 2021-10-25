Москва, 25 октября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Министерская встреча стран — соседей Афганистана пройдёт в Тегеране 27 октября с участием России. Об этом спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил 25 октября на онлайн-конференции.

Александр Хомов ИА REGNUM Тегеран

«Участие Россия обязательно в этой встрече стран-соседей примет, о модальностях и составе мы сообщим чуть позднее», — сказал Кабулов.

Он отметил, что Россия фактически не соседствует с Афганистаном, но на министерскую встречу приглашена как «страна важная». Представители США, добавил Кабулов, на встречу не приглашены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кабулов заявил о возможном возобновлении работы российского генконсульства в афганском Мазари-Шарифе.

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