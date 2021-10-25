Сатка, Челябинская область, 25 октября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Жительница Саткинского района Челябинской области отдала мошенникам более 270 тыс. рублей. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

По данным полиции, женщина 1987 года рождения заказала в интернете строительные материалы для своего дома. Она обсудила детали заказа и сроки доставки с менеджером и произвела оплату. Но товар ей так и не доставили.

По факту мошенничества полиция завела уголовное дело. Если преступников поймают, то им грозит до шести лет колонии.