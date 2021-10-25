Уфа, 25 октября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Мост-вставку через реку Белую в створе улицы Воровского в Уфе намерены ввести в эксплуатацию в первые дни ноября. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Мост

Отмечается, что с 23 октября на протяжении четырех дней специалисты проводят обследования и осуществляют приемочные испытания для выявления соответствия фактического состояния несущих конструкций всем нормам, оценивают возможности эксплуатации сооружения под проектными нагрузками.

Сообщается, что для испытаний привлечены 12 трехосных груженых автосамосвалов с полной массой каждого порядка 35 тонн.

«Все автомобили перед этим подвергаются обязательному взвешиванию. Максимальная масса испытательной нагрузки, одновременно находящейся на пролетном строении, составляет 420 тонн. Динамические испытания осуществляются путем пропуска по проезжей части моста груженых автосамосвалов общей массой порядка 30 тонн в одиночном порядке со скоростями, кратными 10 км/час», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что после получения заключения по испытаниям можно запускать движение.

«Уникальность этого объекта в том, что он возведен между двумя существующими мостами без закрытия движения по ним, что позволило не допустить транспортных затруднений для жителей. Строители работали в сложных, стесненных условиях — по полтора метра пространства с каждой стороны. На сегодняшний день это единственный в нашей стране мост такого плана», — приводит пресс-служба слова заместителя начальника отдела капитального строительства администрации Уфы Андрея Исаева.

Данный объект протяженностью 688,8 метров был возведен в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». По нему планируют организовать одностороннее движение с тремя полосами в сторону выезда из города. Стоимость реализации данного проекта оценили в 3,5 млрд рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе намерены построить еще три моста.