Москва, , 12:12 — REGNUM В ходе состоявшихся на минувшей неделе переговоров между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом стороны среди прочего обсуждали ситуацию с пандемией коронавируса. Об этом 25 октября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет Коби Гидеон, пресс-служба правительства Израиля

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«Безусловно, проблематика ковида обсуждалась, (стороны) условились поручить соответствующим ведомствам наладить прямой диалог уже в рамках рабочей группы, в предметном плане продолжить работу на сей счет, что и будет сделано», — сказал представитель Кремля.

Кроме того, Песков добавил, что в связи с этим дальнейшая работа будет вестись и по линии минздравов двух стран, и по линии других ведомств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории России было выявлено 37930 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии.