Джакарта, , 12:10 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что ситуация с COVID-19 в Юго-Восточной Азии начинает улучшаться, сообщает Kompas.

Джоко Видодо Presidenri.go.id

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

«В настоящее время мы видим новую надежду. За последнюю неделю число случаев COVID-19 в регионе снизилось на 14%», — заявил президент Индонезии.

По словам президента, эпидемиологическая ситуация в регионе стала лучше, чем в среднем по миру.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия намерена сотрудничать с Бразилией и Демократической Республикой Конго на конференции по изменению климата в Глазго.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия сотрудничает с Бразилией и ДР Конго по переговорам COP26