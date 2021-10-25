Москва, 25 октября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал главу Минфина Антона Силуанова совместно предложить решения, которые позволят сократить разрыв в разнице бюджетной обеспеченности, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

Kremlin.ru Вячеслав Володин

«Было бы если бы министр финансов услышал нас, и в итоге мы могли выйти на решения, которые позволят сократить разрыв в разнице бюджетной обеспеченности», — сказал Володин в ходе встречи фракции «Единая Россия» в главой Минфина Силуановым.

Спикер Госдумы предложил профильному министру ответить на вопрос, на сегодняшний день какая разница в бюджетной обеспеченности субъектов РФ и какая она будет через пять лет, будет ли она сокращаться или расти, и что нужно сделать для того, чтобы она сокращалась.

«На сегодняшний день она растет, а это значит, что в одних регионах жить становится тяжелее, в других еще тяжелее и проблемы не решаются, учитывая, что мы с вами в любом случае ответственны за решение этих вопросов, давайте возьмем и «дорожную карту», как сейчас модно и принято говорить, сформируем, исходя из этого и дадим, для себя, во всяком случае, внятный ответ что же делать», — предложил Володин.

Задача парламентариев, говорит он, сделать все для того, чтобы качество жизни в регионах было одинаково.

«А это значит, нам надо повышать качество здравоохранения, образования. Решать социальные вопросы, которые регион сегодня самостоятельно решить не может. У нас есть области, республики, у которых своей налоговой базы не хватает для решения этих задач», — подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы обратил внимание на то, что разрывы бюджетов — практически трехкратные.

«Но если посмотреть на разрывы самых малообеспеченных и обеспеченных — этот разрыв составит более семи раз, даже после сбалансированности. Мы должны это понимать, и если этот вопрос будем решать на системной основе в регионах, у нас ситуация будет меняться», — сказал Володин.