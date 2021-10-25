Ярославль, 25 октября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В Ярославской области стартовал приём заявок на V Международный конкурс молодых исполнителей «Вятское». Об этом рассказали организаторы конкурса на пресс-конференции, которая прошла в селе Вятское 22 октября.

ИКК «Вятское» Любовь Казарновская

Конкурс проходит с 1 октября по 9 декабря. В в области приняты новые ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса. Но и конкурс, и Гала-концерт «состоятся при любой погоде».

«Кроме членов жюри в зале будет находиться только участник и возможно присутствие его родителей. То есть в зале, который вмещает более ста человек, будут находиться не более десяти человек одновременно», — сказала на пресс-конференции генеральный директор ИКК «Вятское» Елена Шахова.

ИКК «Вятское» Пресс-конференция, посвященная конкурсу

В конкурсе смогут принять участие музыканты и артисты от 7 до 33 лет в 4 номинациях: «Духовые инструменты», «Академический вокал», «Фортепиано», «Струнно-смычковые инструменты».

Президент конкурса, оперная певица и педагог Любовь Казарновская рассказала о судьях и новшествах конкурсаю

«Очень отрадно, что у нас высококвалифицированное жюри, среди которых и преподаватели Московской консерватории, и Академии Гнесиных, и режиссёр Елена Болдина, которая работает с молодежной программой Большого театра. Более того, в этом году мы решили сделать эксперимент. К 200-летию со Дня рождения нашего земляка Николая Некрасова в этом году в средней и старшей группах учреждается специальная номинация — на лучшее исполнение романсов и песен на слова Некрасова», — сказала Любовь Казарновская.

Любовь Юрьевна рассказала ещё об одном приятном сюрпризе для участников номинации «Академический вокал». Молодые вокалисты, кто продемонстрирует прекрасную вокальную технику и актёрский дар, под руководством самой Любови Казарновской и режиссера Елены Болдиной смогут попробовать себя в качестве артистов музыкального театра и создать образы из сцен из опер, которые будут демонстрироваться на конкурсе. Кроме того, успешное выступление на конкурсе даст участникам возможность выступать на творческих встречах и концертах села Вятское, что является очень хорошим трамплином для профессиональной деятельности.

«Для вокалистов очень важно не только хорошо петь, но и держаться на сцене. Нужно два-три года выступлений в театре, чтобы привыкнуть к сцене», — сказал арт-директор Международного музыкального конкурса молодых исполнителей «Вятское» Роберт Росцик, — «Мы всегда стараемся нашим самым лучшим конкурсантам помочь: найти места для выступлений. В этом и есть богатство нашего конкурса».

Кроме того, благодаря поддержке Президентского гранта талантливая молодежь получит денежные премии. Сбор заявок на конкурс стартовал с 1 октября.