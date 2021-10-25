Международный конкурс молодых исполнителей «Вятское» пройдёт в пятый раз
Ярославль, 25 октября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В Ярославской области стартовал приём заявок на V Международный конкурс молодых исполнителей «Вятское». Об этом рассказали организаторы конкурса на пресс-конференции, которая прошла в селе Вятское 22 октября.
Конкурс проходит с 1 октября по 9 декабря. В в области приняты новые ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса. Но и конкурс, и Гала-концерт «состоятся при любой погоде».
В конкурсе смогут принять участие музыканты и артисты от 7 до 33 лет в 4 номинациях: «Духовые инструменты», «Академический вокал», «Фортепиано», «Струнно-смычковые инструменты».
Президент конкурса, оперная певица и педагог Любовь Казарновская рассказала о судьях и новшествах конкурсаю
Любовь Юрьевна рассказала ещё об одном приятном сюрпризе для участников номинации «Академический вокал». Молодые вокалисты, кто продемонстрирует прекрасную вокальную технику и актёрский дар, под руководством самой Любови Казарновской и режиссера Елены Болдиной смогут попробовать себя в качестве артистов музыкального театра и создать образы из сцен из опер, которые будут демонстрироваться на конкурсе. Кроме того, успешное выступление на конкурсе даст участникам возможность выступать на творческих встречах и концертах села Вятское, что является очень хорошим трамплином для профессиональной деятельности.
Кроме того, благодаря поддержке Президентского гранта талантливая молодежь получит денежные премии. Сбор заявок на конкурс стартовал с 1 октября.