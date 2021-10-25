Москва, 25 октября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Страны Европы начнут осенне-зимний период с дефицитом газа в подземных хранилищах, заявила генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова в интервью корпоративному журналу «Газпрома».

Gerry Dincher Хранилище газа

"На середину сентября отставание от графика закачки газа в Европе превышало 22 млрд куб. м газа. Эксперты в Европе и Азии говорят о том, что это отставание в закачке газа в Европе не наверстать. Европа войдет в осенне-зимний период с дефицитом газа в хранилищах», — сказала она.

Что касается роста биржевых котировок на газ в Европе, то это стало следствием влияния внешних факторов, а не модели организации газового рынка, уточнила Бурмистрова.

«Среди таких факторов — и общие колебания конъюнктуры, и неравномерность ее восстановления в отдельных странах, и переток больших объемов СПГ на азиатский рынок», — отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр заявил, что стоимость топлива и различных товаров во Франции продолжит расти в течение 2022 года. 21 октября премьер-министр республики Жан Кастекс объявил, что власти страны продлят заморозку цен на природный газ до конца 2022 года.