Чита, 25 октября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Забайкальского края Алексей Кошелев 25 октября рассказал губернатору Забайкальского края Александру Осипову о сложностях при приёме документов от жителей, чье жилье требует ремонта, либо полного восстановления после наводнений. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

Маскитный Наводнение

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"Собрать документы — это большая работа, которая требует точности и внимательности специалистов. Мы уже взяли выписки из Росреестра, Забгеомониторинга, сформировали пакеты документов. Сейчас проходит самая тяжелая и кропотливая работа — расчет и принятие решение по каждому отдельно взятому заявлению», — отметил Алексей Кошелев.

Он добавил, что в двух районах — Шилкинском и Чернышевском — наблюдается нехватка специалистов, выполняющих обработку первичных материалов.

«В связи с чем минстрой края направил дополнительно специалистов для работы в районных комиссиях, также юристов и финансистов выделят муниципалитеты. Теперь документы будут обрабатывать комиссии в составе шести человек вместо двух. В плане — до 15 ноября закончить оформление уведомлений», — уточнил вице-премьер.

Напомним, летом 2021 г. Забайкалье пережило сразу три волны паводка. В результате осадков в июне-июле пострадало 17 районов. Всего в зонах подтопления оказалось почти 14 тысяч человек, 2700 домов, 3360 домохозяйств лишились урожая и поголовья скота. Паводками размыто 555 километров автомобильных дорог, разрушен 71 мост, 148 объектов социальной инфраструктуры.

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