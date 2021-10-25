Пекин, 25 октября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель Geely представил минивэн Jiaji First Class с салоном от британской модели Rolls-Royce. Фото салона премиальной версии модели распространила пресс-служба автопроизводителя.

Geely Geely Jiaji First Class с салоном от Rolls-Royce

В салоне у новинки есть такая же опция «звёздного неба», как и у Rolls-Royce. Авто имеет всего четыре отдельных кресла. По мнению экспертов, это поднимет уровень комфорта для пассажиров второго ряда.

Окна модели пассажиры могут закрыть специальными шторками, стойки подсвечиваются светодиодами, а сам салон выполнен в бело-синей гамме. Кроме того, новинка имеет эффектную панорамную крышу.

В движение минивэн приводит 1,8-литровый турбированный «движок». Он передаёт крутящий момент на колёса через семискоростную роботизированную коробку передач.

Топовая версия Geely Jiaji будет стоить 142,8 тыс. юаней (около 1,57 млн рублей).

Ранее стало известно, что моторная гамма новой модели Geely KX11 (в Китае известен под названием Xingyue L) пополнится гибридным двигателем GHS 2.0. Он включает в себя бензиновый агрегат рабочим объёмом 1,5 л и электрический «движок». Суммарная мощность установки равна 258 л. с.

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