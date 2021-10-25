Красногорск, 25 октября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. В Подмосковье зафиксировано максимальное с начала пандемии число новых случаев заражения коронавирусом в сутки. Об этом свидетельствует опубликованная 25 октября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 в Московской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона был подтверждено 3127 случаев заражения коронавирусом. Это на 97 случаев больше аналогичного показателя 24 октября. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 3030 человек, а днем ранее — у 2783 жителя Подмосковья.

Всего на территории России 25 октября было зафиксировано 37 930 новых случаев заражения коронавирусом.