Москва, 25 октября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. За 2020 год в России расселили 1,27млн квадратных метров аварийного жилья. Об этом ИА REGNUM заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. «Это очень хороший результат», — отметил министр.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аварийное жилье

По его словам, в абсолютном выражении, больше всего аварийных квадратных метров за предыдущий год было расселено в Уральском федеральном округе — 319,43 тыс. квадратных метров. На втором месте Приволжский федеральный округ — 215,11 тыс. квадратных метров, на третьем — Дальневосточный — 188,61 тыс. квадратных метров.