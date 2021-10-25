Москва, 25 октября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил действующего президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с убедительной победой на выборах. Об этом сообщает 25 октября пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин

«В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с убедительной победой на выборах главы государства», — говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что Путин и Мирзиёев подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие всего комплекса российско-узбекистанских отношений. Российский лидер направил своему узбекистанскому коллеге поздравительную телеграмму.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября в Узбекистане состоялись президентские выборы. На пост главы государства претендовали пять человек. Официально итоги выборов будут объявлены 25 октября в 14:00 мск.

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