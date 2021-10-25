Лондон, , 12:07 — REGNUM Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас начинает 25 октября двухдневный визит в Лондон, сообщает Eleftheros Typos. Министр намерен подписать со своей британской коллегой Лиз Трасс соглашение о двустороннем сотрудничестве, которое будет охватывать широкий спектр секторов, включая оборону и внешнюю политику.

Никос Дендиас Cc Υπουργείο Εξωτερικών

«Соглашение касается не только обороны, как соглашения с Францией, США и ОАЭ, но и рамочного соглашения, которое позволит углубить отношения Греции со страной, с которой нас связывают давние и традиционные узы дружбы», — пояснил Дендиас в интервью изданию.

Дендиас назвал Великобританию страной, которая сыграла ключевую роль в независимости Греции, «страной, с которой мы сражались бок о бок в двух мировых войнах, с ядерными силами, постоянным членством в Совете Безопасности ООН».

Министр подчеркнул, что сейчас Афины закладывают основу для укрепления этих отношений в новых рамках после выхода Великобритании из ЕС.

Кроме того, Дендиас объявил, что, если условия позволят, в будущем две страны заключат и другие соглашения, в которых основным принципом для Греции будет защита своих национальных интересов в контексте взаимопонимания и уважения между странами, всегда основанных на международном праве и добрососедских отношениях.

По его словам, «защита наших национальных интересов и расширение сотрудничества и союзов были и остаются главной осью внешней политики Греции».