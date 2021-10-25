Под Воронежем построят таможенный терминал за 313 млн рублей
Воронеж, 25 октября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Открытый конкурс на разработку рабочей документации и строительство таможенного терминала особой экономической зоны «Центр» в Воронежской области объявлен АО «Воронежская индустриальная корпорация». Это следует из конкурсной документации, опубликованной на сайте госзакупок 22 октября.
Объектом закупки является «выполнение подрядных работ по разработке рабочей документации и строительству объекта инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Центр», расположенной в Новоусманском районе Воронежской области: «Таможенный терминал особой экономической зоны промышленно производственного типа «Центр». Начальная (максимальная) цена заявлена в сумме 313 495 183,00 рублей. Заявки от участников принимаются до 22 ноября. Срок исполнения контракта — 330 дней с момента заключения.
Как сообщало ИА REGNUM, о планах по строительству таможенного терминала особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Центр» воронежские власти заявляли весной этого года, строительство планировалось начать уже в текущем году. Предполагается, что появление таможенного терминала позволит проводить полный цикл растаможивания.