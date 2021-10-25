Вашингтон, 25 октября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Актёры сериала «Друзья» прокомментировали новость о смерти коллеги, Джеймса Майкла Тайлера, исполнившего в проекте роль Гантера. Они опубликовали посты на эту тему в личных Instagram-аккаунтах 25 октября.

Сериал «Друзья»

Первой высказалась актриса Дженнифер Энистон: «Без тебя не было бы «Друзей». Спасибо за смех, который ты привнёс на шоу и во всю нашу жизнь. Мы будем скучать по тебе». «Мы много смеялись, приятель. Я буду по тебе скучать. Покойся с миром, мой друг», — написал Мэтт Леблан.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, 25 октября 2021 года в возрасте 59 лет скончался актёр Джеймс Майкл Тайлер. В июле 2021 года у него диагностировали рак последней стадии.