Москва, 25 октября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ежеквартально проводить анализ исполнения федерального бюджета, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Отчет по итогам бюджета важен, потому что мы можем посмотреть, как в итоге это все решено. И какие задачи выполнены, но поправить сложно, потому что год уже прошел. В этом плане, если вы не будете возражать и поддержите, было бы хорошо, чтобы у нас профильные комитеты и основной комитет, комитет по бюджету и налогам, не только итог подводили, а ежеквартально анализировали исполнение закона о бюджете, докладывали депутатам, чтобы мы с вами могли по ходу исполнения вмешиваться в ситуацию», — сказал Володин в ходе встречи депутатов фракции «Единая Россия» с главой Минфина Антоном Силуановым.

Володин обратил внимание на ряд тем, которые уже сейчас не поправишь.

«Мы начинали с вами в 2016, когда разрыв между десятью наиболее обеспеченными и десятью наименее обеспеченными составлял 2,5 раза, а в прошлом году он составил уже 2,9 раза. Мы с вами знакомимся с итогом работы правительства. А если мы будем рассматривать эти вопросы ежеквартально, мы сможем повлиять», — говорит он.

При росте разрыва у парламентариев есть возможность повлиять на ситуацию.

«Если разрыв растет, надо принимать решения. Тем более, бюджет, который мы сейчас с вами будем обсуждать, отличается от бюджета прошлого года. Он профицитен, а это значит, есть резервы, и их можно направить на решение тех вопросов, которые посчитаем правильными», — отметил спикер Госдумы.

Он призвал вести постоянный диалог с правительством и Министерством финансов для того, чтобы не допускать проблем, которые бьют и по нашим гражданам, и по экономике.

Еще одна тема, за которой недоглядели — низкие темпы ввода объектов строительства.

«Мы с вами видели, что за прошлый (2020 — ред.) год количество объектов, подлежащих вводу, составило порядка 65,8%. Это недопустимо. Поэтому также, в том случае, если мы повысим парламентский контроль и будем заслушивать наших коллег из правительства на системной основе, будет возможность исправить эту ситуацию. Не допуская ее констатации по итогам года, когда уже можем лишь сделать выводы и говорить, что «доживем до следующего понедельника, начнем строить работу иначе», — говорит Володин.

Спикер Госдумы предложил повысить парламентский контроль за реализацией главного финансового документа страны и выстроить работу на системной основе при координирующей роли комитета по бюджету и налогам, а также задействовать возможности всех профильных комитетов.

По мнению спикера Госдумы, они должны быть не только сопричастны к рассмотрению законопроекта, но и в постоянном контакте с профильным министерством вносить предложения.