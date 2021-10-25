Володин предложил ежеквартально анализировать исполнение бюджета-2022
Москва, 25 октября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ежеквартально проводить анализ исполнения федерального бюджета, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.
«Отчет по итогам бюджета важен, потому что мы можем посмотреть, как в итоге это все решено. И какие задачи выполнены, но поправить сложно, потому что год уже прошел. В этом плане, если вы не будете возражать и поддержите, было бы хорошо, чтобы у нас профильные комитеты и основной комитет, комитет по бюджету и налогам, не только итог подводили, а ежеквартально анализировали исполнение закона о бюджете, докладывали депутатам, чтобы мы с вами могли по ходу исполнения вмешиваться в ситуацию», — сказал Володин в ходе встречи депутатов фракции «Единая Россия» с главой Минфина Антоном Силуановым.
Володин обратил внимание на ряд тем, которые уже сейчас не поправишь.
«Мы начинали с вами в 2016, когда разрыв между десятью наиболее обеспеченными и десятью наименее обеспеченными составлял 2,5 раза, а в прошлом году он составил уже 2,9 раза. Мы с вами знакомимся с итогом работы правительства. А если мы будем рассматривать эти вопросы ежеквартально, мы сможем повлиять», — говорит он.
При росте разрыва у парламентариев есть возможность повлиять на ситуацию.
«Если разрыв растет, надо принимать решения. Тем более, бюджет, который мы сейчас с вами будем обсуждать, отличается от бюджета прошлого года. Он профицитен, а это значит, есть резервы, и их можно направить на решение тех вопросов, которые посчитаем правильными», — отметил спикер Госдумы.
Он призвал вести постоянный диалог с правительством и Министерством финансов для того, чтобы не допускать проблем, которые бьют и по нашим гражданам, и по экономике.
Еще одна тема, за которой недоглядели — низкие темпы ввода объектов строительства.
«Мы с вами видели, что за прошлый (2020 — ред.) год количество объектов, подлежащих вводу, составило порядка 65,8%. Это недопустимо. Поэтому также, в том случае, если мы повысим парламентский контроль и будем заслушивать наших коллег из правительства на системной основе, будет возможность исправить эту ситуацию. Не допуская ее констатации по итогам года, когда уже можем лишь сделать выводы и говорить, что «доживем до следующего понедельника, начнем строить работу иначе», — говорит Володин.
Спикер Госдумы предложил повысить парламентский контроль за реализацией главного финансового документа страны и выстроить работу на системной основе при координирующей роли комитета по бюджету и налогам, а также задействовать возможности всех профильных комитетов.
По мнению спикера Госдумы, они должны быть не только сопричастны к рассмотрению законопроекта, но и в постоянном контакте с профильным министерством вносить предложения.