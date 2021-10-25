Анкара, , 11:58 — REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган вновь эпатирует, вновь пытается набрать себе в исламском мире очки в качестве «борца с Западом», но, на деле, только один шаг сможет подтвердить, что он действительно встал на этот путь: выход Турции из НАТО, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 25 октября, комментируя высказывания президента Турции.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Эрдоган дал указание МИД республики объявить персонами нон грата послов 10 стран (Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США), которые выступили с призывом к Турции освободить из-под стражи правозащитника Османа Кавала.

« С интересом наблюдаю за этим сюжетом. Пока, насколько я понимаю, послы указанных стран нежелательными лицами официально не объявлены — Эрдоган только дал указание МИДу объявить их таковыми. Кстати говоря, Вашингтон уже запросил у президента Турции пояснений в связи с этим его демаршем.

В своём комментарии по данному поводу Эрдоган задаётся вопросом якобы к послам: «Разве ваше дело — давать урок Турции? Кто вы такие?» Насчёт «дела», так это точно их дело: у членства в НАТО есть определённые разработанные США критерии, которые подразумевают их право требовать от стран-членов следования их «демократическим критериям». Что же касается вопроса «Кто вы такие?», то послы легко могут ответить: они те, кого высшие руководители их стран снабдили верительными грамотами, а президент Турции эти грамоты принял. Послы не могут говорить от себя, они говорят только от имени своих государств.

Если какой-то стране не нравится политика зарубежного правительства, то в практике международных отношений принято отзывать своего посла из соответствующей столицы. Выгоняя послов, Эрдоган должен быть готов к тому, что и послов Турции из соответствующих стран выгонят. Правда, среди названных послов — подписантов вызвавшего гнев Эрдогана обращения нет посла Великобритании. Так что связь Анкары с западными кураторами всё же не будет прервана.