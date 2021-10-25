Самара, 25 октября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Уголовное дело после получения мужчиной ожогов во время работы возбуждено в Тольятти. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

ru.torange.biz Трансформаторная подстанция

По версии следствия, 9 сентября 2021 года мужчина 1976 года рождения осматривал трансформаторную подстанцию, расположенную на территории предприятия и в какой-то момент, получил удар электрическим током. Пострадавшего срочно доставили в медучреждение с химическими и термическими ожогами тела.

«По предварительным данным причиной произошедшего послужило нарушение требований охраны труда», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в суд Самары передано дело о гибели рабочего в результате обрушения стены.