Варшава, 25 октября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши 25 октября опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране.

Pixabay.com Коронавирус

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 2950 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 никто не умер.

С начала пандемии в Польше подтвержден в общей сложности 2 975 880 случаев заражений коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 76 447.

В больницах по состоянию на 25 октября находятся 5 042 пациента с COVID-19, из них 444 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска объявил, что республика находится на пороге четвертой волны пандемии коронавируса. Пик заболеваемости ожидают на конец ноября — начало декабря текущего года.