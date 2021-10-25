Афины , 25 октября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В сегодняшнюю 76-ю годовщину Организации Объединенных Наций Греция подтверждает свою непоколебимую приверженность ценностям Устава ООН. Об этом сообщило министерство иностранных дел Греции в соцсети Twitter 24 октября.

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«Многосторонность, приверженность международному праву и мирное разрешение споров посредством диалога являются и будут оставаться руководящими принципами внешней политики Греции», — говорится в сообщении МИД.

День Организации Объединенных Наций был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 1947 года и проводится ежегодно, начиная с 1948 года. Дата празднования 24 октября выбрана потому, что в этот день в 1945 году вступил в силу Устав ООН.