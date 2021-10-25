Санкт-Петербург, 25 октября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Часть домов Невского района Санкт-Петербурга переведена на резервную схему отопления из-за аварии на трубопроводе на Шлиссельбургском проспекте. Об этом 25 октября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Vk.com/spb_today Авария на трубопроводе теплоснабжения в Петербурге (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб)

Пар у дома 39 по Шлиссельбургскому проспекту заметили в районе 11:10 мск в понедельник, 25 октября. Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» оперативно приступили к ликвидации дефекта, обеспечив все необходимые меры безопасности.

«Для предотвращения более серьезного технологического нарушения принято решение о замене ненадежного участка трубопровода. Резервирование теплоснабжения возможно осуществлять путем замены теплоносителя из обратного трубопровода», — уточнили в ведомстве.

В зоне аварии оказались несколько автомобилей, которые, как заверили в «Теплосети», не имеют видимых признаков повреждений.

«Ответственность предприятия застрахована. Весь реальный ущерб будет возмещен», — подчеркнули в пресс-службе.

Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 23:00 мск 25 октября.