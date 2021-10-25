Минобороны и МЧС РФ готовятся оказать гуманитарную помощь Афганистану
Москва, 25 октября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Гуманитарную операцию по оказанию в течение ближайших дней экстренной помощи Афганистану готовят Минобороны и МЧС России. Об этом 25 октября рассказал в ходе онлайн-брифинга спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов.
«По указу президента готовится очередная гуманитарная операция по оказанию экстренной помощи афганскому народу. Минобороны и МЧС готовят такие рейсы транспортной авиации, эта работа в полном разгаре», — сказал он.
Также Кабулов уточнил, что существует большое количество логистических вопросов, которыми Минобороны и МЧС занимаются при поддержке МИД РФ.
При этом спецпредставитель президента РФ по Афганистану отметил, что он не готов назвать точную дату указанной операции, однако, по его мнению, она будет проведена в течение ближайших дней.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что афганские радикалы, взявшие страну под контроль, приветствуют заявление президента РоссииВладимира Путина о возможном исключении их организации из списка запрещённых.