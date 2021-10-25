Москва, 25 октября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Гуманитарную операцию по оказанию в течение ближайших дней экстренной помощи Афганистану готовят Минобороны и МЧС России. Об этом 25 октября рассказал в ходе онлайн-брифинга спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов.

Afghanistan.mid.ru Замир Кабулов

«По указу президента готовится очередная гуманитарная операция по оказанию экстренной помощи афганскому народу. Минобороны и МЧС готовят такие рейсы транспортной авиации, эта работа в полном разгаре», — сказал он.

Также Кабулов уточнил, что существует большое количество логистических вопросов, которыми Минобороны и МЧС занимаются при поддержке МИД РФ.

При этом спецпредставитель президента РФ по Афганистану отметил, что он не готов назвать точную дату указанной операции, однако, по его мнению, она будет проведена в течение ближайших дней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что афганские радикалы, взявшие страну под контроль, приветствуют заявление президента РоссииВладимира Путина о возможном исключении их организации из списка запрещённых.